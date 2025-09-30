Toll rates sa CCLEX mosaka sugod Oct. 1

Mopatuman ang Cebu-Cordova Link Expressway (CCLEX) sa pagsaka sa ilang toll rate sugod sa Oktubre 1, 2025, human kini giaprobahan sa Local Toll Regulatory Council (LTRC).
Ang LTRC nga maoy nagdumala sa pag-set ug pagpatuman sa mga toll rate, nihatag na daan og pagtugot sa maong pagsaka.
Apan ang Cebu Cordova Link Expressway Corporation (CCLEC) unang nipatuman og partial nga adjustment aron dili diritso mabug-atan ang mga motorista.
Sugod sa Oktubre 1, mao na kini ang bayranan sa mga motorista:
○ P68 alang sa Class 1M (motorsiklo nga 110cc hangtod 399cc)
○ P107 alang sa Class 1 (motorsiklo nga 400cc pataas, mga awto, jeep, pickup, ug gagmay nga van)
○ P214 alang sa Class 2 (light trucks, bus, ug high-roof van)
○ P321 alang sa Class 3 (heavy trucks, multi-axle trucks, ug trailers)
Aron makatabang sa pagpagaan sa palas-anon sa mga daily commuter, ang pagsaka sa toll rate alang sa mga Public Utility Vehicle (PUV) ug mga motorsiklo sa Class 1M nga dunay RFID temporaryong i-waive sulod sa tulo ka bulan.
Atol sa maong panahon, ang mga Class 1M nga tiggamit og RFID magpadayon sa pagbayad sa kasamtangang P65, samtang ang mga operator sa PUV nga dunay RFID magpabilin sa kasamtangang P200 nga toll.
Kining adjustment sa toll kabahin sa staggered increases nga gipatuman kada duha ka tuig ubos sa Concession Agreement tali sa gobiyerno sa Siyudad sa Sugbo, Lungsod sa Cordova, ug CCLEC. / CAV