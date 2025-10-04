Tomas mibahad sa mga BPO’s

Nihulga si Bise Mayor Tomas Osmeña nga manubag ang mga business process outsourcing (BPO) nga mga kompanya tungod sa pasangil nga gipugos ang mga empleyado nga mobalik sa trabaho pipila lang ka gutlo human sa kusog nga 6.9-magnitude nga linog nga niigo sa Sugbo sayo ning semanaha.
Sa usa ka pamahayag niadtong Huwebes, Oktubre 2, niingon si Osmeña nga nakadawat siya og mga taho nga usa ka BPO firm nga nakabase sa Cebu ang nipugos sa mga trabahante sa pagpadayon sa operasyon bisan pa sa nagpadayong mga aftershock ug wa’y kasiguroan sa kaluwasan sa building.
“This is unacceptable if true. If this happened to you, I will help.I need to verify the facts, but if these reports are confirmed, we will do more than just file a complaint with DOLE. I will personally contact every known local and overseas client of that company to inform them of what kind of employer they have. We will hit them where it hurts,” bahad ni Osmena.
Ang bise mayor nga kasamtangang naospital tungod sa urinary tract infection, niingon nga iyang gisusi ang mga mensahe gikan sa publiko ug niawhag sa mga nireklamo nga mohatag og mga detalye aron makatabang sa imbestigasyon.
Ang kontrobersiya mibutho human nikatap sa online ang usa ka screenshot sa internal message nga giingong gikan sa usa ka BPO sa Cebu, nga nag-ingon sa mga empleyado nga dihadiha dayon mobalik sa trabaho human sa pagtay-og.
“Calls are piling up in the queue. Please go back inside and log in ASAP. Anyone who decides to go home will be tagged AWOL,” matod sa mensahe.
Ang maong mando nakadawat og daghang pagsaway, nga gihulagway sa mga netizen nga klarong pagbaliwala sa kaluwasan sa mga mamumuo. / CAV