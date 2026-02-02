Tomas midangop sa SC aron ipawala’y bili ang Carbon redevelopment project

Gipasaka ni Vice Mayor Tomas Osmeña sa Korte Suprema ang tinguha sa pagpahunong sa modernisasyon sa Carbon Market.
Gipangayo sa bise mayor nga ideklarar nga ilegal ang joint venture agreement (JVA) sa maong proyekto tungod sa mga giingong legal nga kalapasan.
Sa usa ka petisyon nga gipetsahan og Enero 16, 2026, gipasaka ni Osmeña ang hangyo nga naghagit sa desisyon sa Regional Trial Court (RTC) sa Cebu City, Branch 58.
Kahinumduman nga gibasura sa RTC ang unang kaso ni Osmeña base sa rason nga litis pendentia o ang pagka-pending sa laing kaso nga naglambigit gihapon sa Carbon Market.
Iyang rason nga ang iyang kaso naghisgot og mga isyu sa publiko ug konstitusyon nga lahi ra sa bulag nga demanda nga gipasaka sa mga vendor sa Carbon Public Market.
Gihangyo sa petisyon ang Korte Suprema nga susihon kon husto ba ang RTC sa paggamit sa litis pendentia nga rason sa pagbasura sa kaso.
Gitinguha sab ni Osmeña nga rebyuhon sa labing taas nga hukmanan ang legalidad sa JVA ug ang gisugyot nga modernisasyon sa Carbon.
Matod ni Osmeña, ang JVA nakalapas sa City Ordinance No. 2154 nga nagmando nga ang mga dagkong proyekto sa komersyo, pamatigayon, turismo, ug pamuhunan kinahanglan nga anaa sa South Road Properties (SRP).
Matod niya, ang redevelopment sa Carbon nagmugna og usa ka “commercial hub” gawas sa SRP.
Gitataw sab niya nga ang City Hall walay awtoridad nga mosulod sa maong JVA tungod kay kapin sa pito ka hektarya sa yuta gipanag-iya man sa nasyonal nga kagamhanan ug dili sa Dakbayan sa Sugbo.
Gihisgutan sab sa petisyon ang mga paglapas sa due process ug equal protection, tungod sa kakuwang sa saktong konsultasyon sa publiko ug giingong mga sayop sa proseso sa pag-aprobar sa proyekto.
Nangayo si Osmeña sa Korte Suprema og permanent injunction aron hunungon ang konstruksyon, ibalik ang mga gipangguba nga estruktura sa merkado, ug ideklarar ang Megawide nga disqualified sa pagpadayon sa JVA. / EHP