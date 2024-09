Tomas milambigit sa kanhi Opav sec. sa Pogo

Si kanhi Cebu City mayor Tomas Osmeña niingon niadtong Huwebes, Septiyembre 19, 2024, nga ang “multi high-rise buildings” nga gitukod sa Dakbayan sa Sugbo ngadto kang kanhi presidential assistant for Visayas Michael Lloyd Dino, kinsa matod niya adunay suod nga relasyon sa pipila ka Pogo personalities.

Si Osmeña nihimo sa maong pamahayag atol sa pagpadayon sa quad committee investigation sa House of Representatives sa posibleng kalambigitan sa pagkuyanap sa ilegal nga operasyon sa Pogos, illegal drug trade, anomalous land acquisition, ug extrajudicial killings (EJKs) atol sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

“There is also a very big development in Cebu City today, billions of pesos being spent in a multi high-rise buildings and nobody seems to be aware of what is going on and it is owned allegedly by someone who is very influential with the Duterte administration which is Michael Dino, former presidential assistant closely associated with some of the people I fear are all associated with these Pogo activities,” matod ni Osmeña.

Wala hinuon siya magtumbok kon asa gyud sa Dakbayan sa Sugbo gitukod ang maong mga edipisyo.

Samtang, sigon niya nga dili siya makahatag og tino nga impormasyon bahin sa ilegal nga operasyon sa Pogo sa dakbayan, apan iyang gitumbok ang anti-Pogo police operation niadtong Mayo 2018 sa Mactan.

“The unusual thing about this raid was that after one week, the CIDG that raided it was a very new commander from Metro Manila was suspended,” matod ni Osmeña.

TUBAG

Agig tubag, si Deputy House speaker Laguna Representative Dan Fernandez niingon nga namatikdan usab nila ang pattern nga ang mga opisyal sa kapulisan gitangtang sa mga puwesto subay sa malampusong anti-Pogo operations.

“That information that you have gotten about the operation of Pogo kapag na-raid nare-relieve ang mga opisyales. I think that is quite true,” dason niya.

Una nang gimando ni Presi­dente Ferdinand Marcos Jr. ang total ban sa tanang Pogo sa nasod.

Si Marcos mipagawas sa maong kamanduan nunot sa sunodsunod nga mga ilegal nga pag-atake sa Pogo sa Bamban, Tarlac ug Porac, Pampanga nga nagbutyag sa ilang kalambigitan sa mga ilegal nga kalihokan sama sa human trafficking, scam, surveillance sa mga website sa gobyerno, money laundering, kidnapping, torture, sexual abuse ug bisan pa pagpatay.

Niadtong Agusto 31, gironda sa mga tinugyanan sa balaod nga gipangulohan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Tourist Garden Hotel sa dakbayan sa Lapu-Lapu, nga miresulta sa pagkasikop sa kapin sa usa ka gatos ka mga indibidwal, kasagaran mga Chinese, nga nag-operate sa giingon’g usa ka scam ug uban pang ilegal nga kalihokan nga nakabase sa internet.

'WAY PERSONALAN'

Sa laing bahin, giklaro ni Osmeña nga way personalan ang panagbingkil nila ni kanhi Cebu City Police Office (CCPO) chief retired Colonel Royina Garma kay wa siya makaila niini sa wa pa kini madestino sa siyudad.

Si Osmeña maoy mayor dihang si Garma maoy hepe sa CCPO, gikan Hulyo 1, 2018 hangtod Hulyo 11, 2019.

Walay maayo’ng dagan ang ilang relasyon hilabi na dihang nihimo og pasangil ang kanhi mayor nga dunay kalambigitan ang kapulisan sa mga krimen nga nahitabo sa dakbayan.

Matod niya nga nagduha-duha siya nga dawaton si Garma isip hepe sa CCPO human siya makadawat og taho nga nagdawatan kini og P1 milyunes nga payola matag semana dihang siya pa ang pangulo sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG).

“When Garma was head of CIDG, she was collecting P1 million a week. I cannot accept this for Cebu City,” matod sa kanhi mayor.

Si Osmeña nahimong mayor sa Cebu City sulod sa unang tulo ka tuig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte gikan 2016 hangtod 2019, sa wala pa siya gisuspenso tungod sa grave misconduct complaint nga gisang-at batok kaniya ni Garma niadtong Agosto 30, 2018 taliwala sa nagpadayong drug war ni Duterte.

Matod niya nga dili lang mga drug suspect ang gipamatay, apil na ang mga polis; samtang gipriso usab ang mga inosenteng tawo, lakip ang mga tinun-an ug mga opisyal sa Sangguniang Kabataan (SK).

"Unfortunately, so many people have been hurt, some have been killed," matod ni Osmeña atol sa hearing.

"The vindictiveness was so strong and the influence of Col. Garma was so strong she was able to convince the Ombudsman to suspend me for one year," dugang niya.

Sigon ni Osmeña nga posible’ng si Garma sab ang rason ngano’ng di ganahan si Duterte kaniya.

GARMA

Atol sa pagdungog sa quad committee sa miaging semana, si Garma nabalaka bahin sa iyang suod nga relasyon ni Duterte, nga giingon’g naghimo kaniya nga "makapaikag" nga mga buluhaton.

Si Garma sa wala pa siya maglingkod isip CCPO nadestino usab isip hepe sa Davao City Police.Nakapahimulos usab siya sa usa ka sayo nga pagretiro sa serbisyo ug paglabay sa pipila ka adlaw, gitudlo siya isip general manager sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

“I also like to expose to you because somebody told me why is the President Duterte is against me and he said it’s because of a woman.

That is not because of politics, that is because of a woman,” dugang niya.

Si Garma napakyas sa pagtambong sa husay karong semanaha tungod sa sakit sa liog ug dunggan. /TPM/SunStar Philippines