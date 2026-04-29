Tomas mipasidaa’ng mo-resign, orihinal nga rota sa CBRT usbon

Nipasidaan si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña nga mo-resign kon aprobahan sa City Council ang pag-usab sa rota sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) nga sa iyang tan-aw pabor lamang sa mga adunahan.
Gihulagway niya ang rota gikan sa SM padulong Ayala, dili alang sa mga ordinaryong mananakay o pasahero.
Matod niya, ang orihinal nga plano sa CBRT mao ang rota gikan Bulacao hangtod Talamban aron mahimong mass transit backbone alang sa katawhan.
“I do not like to betray the Cebuanos. If the committee wants to betray them, that’s up to you, but I will not be part of it. I would rather resign,” matod pa ni Osmeña.
Samtang si Councilor Winston Pepito nanalipod sa proyekto ug niingon nga kini usa ka long-term public investment nga mas makabenepisyo sa ordinaryong Sugboanon pinaagi sa mas maayong transportasyon, trabaho, ug dugang kita sa ekonomiya.
Ang isyu nagtuyok sa plano sa Department of Transportation (DOTr) nga gamiton ang kapin 10,000 square meters nga yuta sa SRP alang sa mga estasyon sa CBRT.
Tungod sa taas nga bili sa maong yuta, gipangayo sa konseho ang dugang pagtuon aron masusi ang legal, pinansyal, ug contractual nga epekto niini sa joint venture sa siyudad ug Filinvest.
Sa pagkakaron, wala pa kini giaprubahan ug ipaubos pa sa dugang pagtuon. / CAV