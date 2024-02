Tomas modagan isip bise mayor ni Nestor Archival

Adam modagan isip bise mayor sa mid-term elections sa Mayo 2025 si kanhi Cebu City mayor Tomas Osmeña sa iyang gisugyot nga padaganon og mayor nga si Nestor Archival, kasamtangang minority floor leader sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo.

Ang pamahayag gihimo sa usa ka press conference nga gipahigayon sa Casino Español sa Huwebes, Pebrero 29, 2024.

Si Osmeña niingon nga dili na siya makaserbisyo isip mayor nga “realistic” tungod sa kondisyon sa iyang pang­lawas.

Apan, matod niya, ma­ka­­ta­bang siya isip bise ma­yor, ilabina sa pagdumala sa proyekto sa dakbayan.

“If I were to choose, I would choose Archival to be the mayor. He can be a good mayor... I will be his vice mayor,” matod ni Osmeña atol sa presscon.

Atol ning pagsuwat, si Archival nga sakop sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan (BOPK) wala pay kompirmasyon bahin sa sugyot sa kanhi mayor.

Samtang, ang ngalan ni Archival unang nigawas usab sa pamahayag ni Mayor Michael Rama nga kabahin sa iyang linya sa mga kandidato nga sakop sa iyang kaabang nga partido.

Apan si Archival, dunay katapusang termino pa sa pagka konsehal, niingon nga mokonsulta pa sa iyang partido bahin sa tanyag ni Rama.

Si Osmeña namahayag na nga mosuporta og kandidato batok kang Rama. / AML