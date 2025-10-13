Tomas Osmeña giduphan ni Archival

Giklaro ni Mayor Nestor Archival nga ang gisugyot nga “Mayor of the Night” dili usa ka titulo nga nagtumong kang Bise Mayor Tomas Osmeña, apan usa kini ka programa sa Dakbayan sa Sugbo nga gitumong aron masulbad ang mga panginahanglan sa mga residente ug mga trabahante sa Cebu Business Park area.
“This is not for Tommy. This is for everybody kay makabenepisyo man ni sa mga tawo,” matod ni Archival atol sa press conference niadtong Lunes, Oktuber 13, 2025.
“Ang akong gi-share ni Jun Alcover nga ‘Mayor of the Night’ usa ka proyekto, dili si Tommy ang mayor sa gabie.... Nag-focus mi sa mga tawo sa business park ug sa akong tan-aw, importante kaayo nga tagaan nato sila og pagtagad.”
Ang maong proyekto nga gisugyot nga pundoan ubos sa 2026 budget, nagtinguha sa pagtukod og satellite office sa Cebu Business Park aron pagsilbi sa mga nagtrabaho sa gabii ug sa mga establisimento nga nag-operate lapas sa regular nga oras sa opisina.
Gipasabot ni Archival nga ang P12 milyunes nga igahin para sa proyekto nga mo-cover sa tulo ka tuig .
Iyang gipasabot nga ang focus sa siyudad mao ang pagtabang sa mga tawo sa paagi nga makasuporta pud sa lokal nga ekonomiya.
Gisalikway sab niya ang mga pangangkon nga mahimong unconstitutional ang maong proyekto.
“Wala ko maghunahuna nga unconstitutional ni kay ato man gitagaan og pagtagad ang mga tawo,” sulti ni Archival.
Gibutyag sab niya ang ilang maayo nga working relationship ni Osmeña ug nagpabilin silang maayong managhigala ug pareho ang ilang tumong nga makaserbisyo sa publiko.
Matod niya nga kon dunay mga isyu nga motumaw, siya ug ang bise mayor kanunay nga bukas sa pag-istoryahanay ug paghisgot kon unsa nga mga aksiyon ang labing maayo nga makaserbisyo sa katawhan. / CAV