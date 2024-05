Tomas Osmeña gipamulta sa Ombudsman

Nimando ang Office of the Ombudsman kang kanhi ma­yor Tomas Osmeña sa pag­bayad og multa nga katum­­bas sa usa ka tuig sa iyang suweldo hulip sa usa ka tuig nga pagkasuspenso niini.

Ang Human Resource Divi­sion sa dakbayan sa Sugbo gipahibawo ug gimandoan sa paghimo og tukmang aksyon sa Pebrero 29, 2024 nga Joint Resolution sa Ombudsman sa kaso ni Royina Garma batok kang Tomas dela Rama Osmeña.

Sa dihang gipangayoan og reaksyon, si Osmeña niingon, “Let my lawyers study this; then I will call a press conference.”

Sa hiniusang resolusyon, ang Ombudsman nakakita og probable cause aron kasuhan si Osmeña sa obstruction of justice ug nasuta nga sad-an siya sa grave misconduct, nga mapahamtangan og silot nga usa ka tuig nga pagkasuspenso.

Ang Ombudsman namaha­yag nga kon dili na mapatuman ang suspensiyon tungod sa pagkaputol sa serbisyo, ang si­lot i-convert ngadto sa multa nga katumbas sa iyang basic nga sweldo sulod sa usa ka tuig.

Niadtong Agusto 2018, gipasakaan og kaso sa Cebu City Police Office si Osmeña tungod sa pagpagawas sa tulo ka mga tawo nga nasakpang namaligya og LPG-filled butane canister sa T. Padilla Public Market.

Niadtong Agusto 24, 2018, ang mga polis sa Parian ningkiha kanila ni Ramir Amaca, 33; Romeo Apparece, 42; ug Romeo Cuevas, 57, og kaso sa pag-refill sa butane canisters ug LPG (liquefied petroleum gas), nga gidili sa Department of Energy.

Si Osmeña niabot sa police station mga alas 10:50 sa gabii sa samang adlaw ug gimandoan ang mga polis nga nag-duty nga buhian sila si Amaca, Apparece, ug Cuevas sa iyang kustodiya.

Giingnan sa mga polis ang kanhi mayor nga hulaton ang instruksiyon sa hepe sa kapulisan, apan gimandoan ni Osmeña ang tulo ka mga dinakpan sa pagpauli.

Sa iyang counter-affidavit, si Osmeña niangkon nga miadto sa police station ug giingnan ang mga vendor nga mopauli, nipasabot nga igo lang siyang nitubag sa hangyo nga tabangan ang iyang mga konstituwente nga nitaho sa ilegal nga pagdakop.

Dugang pa niya nga isip mayor, siya usa ka deputized representative sa National Police Commission, gihatagan og gahom sa pagmando sa pagdakop sa usa ka tawo kon makatarunganon ug pagmando sa pagpagawas sa mga piniriso kon gikinahanglan.

Apan, ang Ombudsman na­mahayag nga ang aksyon ni Osmeña sa pagpagawas sa tulo ka mga piniriso gikan sa detensyon nga walay bisan unsang kamandoan sa korte hilabihan ka unprocedural ug ilegal, nga nag-establisar og probable cause aron kasuhan ang kanhi mayor og obstruction of justice.

Ang Ombudsman nidugang og pamahayag nga bisan pa kon gisultihan nga ang mga dinakpan dili mahimong buhian kon wala’y pagtugot sa station commander ug kon wala’y kamandoan sa korte, si Osmeña miinsister nga ikustodiya ang mga dinakpan ug giingnan sila nga mopauli, nga naghatag og daghang ebidensya nga magpanubag kaniya sa grave misconduct.

Gibasura sa Ombudsman ang mga kaso’ng oppression, grave abuse of authority, ug violation of the code of conduct ug ethical standards alang sa mga opisyal ug empleyado sa gobyerno tungod sa kakuwang sa merito. / MVG