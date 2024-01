Tomas: Scrap Rama, Cuenco, Pesquera, di ang CBRT project

Nipadayag sa iyang pagsupak si kanhi Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa awhag sa pipila ka mga konsehal sa dakbayan nga ipahunong ang Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project.

Si Konsehal James Anthony Cuenco, chairman sa committee on transportation sa Konseho, nipadayag sa daghang mga ‘kalapasan’ sa proyekto nga timailhan sa tino nga kapakyasan sa proyekto.

Gidasunan kini sa majority floor leader sa Konseho nga si Jocelyn Pesquera nga nitumbok sa pagbasura sa samang proyekto sa ubang nasod.

“We should scrap Pesquera, Cuenco, including Rama and all their councilors. Save Cebu,” sumala ni Osmeña sa usa ka chat message sa media sa Biyernes, Enero 12, 2024.

Si Osmeña niangkon nga dili perpekto ang CBRT apan nihatag og gibug-aton sa kaayuhan niini alang sa mga kabos nga way sakyanan sa layo nga habagatan ngadto sa amihanan sa dakbayan.

Si Osmeña nipasangil kang Cuenco nga gipaboran ang pribado’ng mga sakyanan kay sa pampublikong transportasyon, nga nagkanayon.

“Elitist Cuenco wants to treat private cars like first class citizens and public transportation as second class citizens (status quo),” dason sa pamahayag ni Osmeña.

Dugang niya, ang BRT importante sa kadaghanan, ilabina sa pagsalig sa pampublikong transportasyon.

Ubos sa administrasyon ni­la ni Labella ug Rama, si Osmeña niangkon nga gikanselar ang mga rota paingon sa Pardo ug Talamban, diin ang BRT karon nakabenepisyo na gikan sa SM Seaside paingon sa Ayala.

Nangatarungan siya nga bisan pa sa pagkunhod sa distansya gikan sa 25 km ngadto sa 12 km, ang gasto sa proyekto nagpabilin sa P16 bilyunes.

“To the poor Cebuanos, I say the joke is on you,” matod ni Osmeña.

“Worse, you have to shop by SM and Ayala before you go home to Talamban and Pardo,” dugang niya.

Si Osmeña niingon nga daghan pa siya’g madugang, apan dili na niya responsibilidad ang pagtabang sa Sugbo.