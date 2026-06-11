Tomboy sikop sa buy-bust

Napusasan sa mga sakop sa Mabolo Police Station ang usa ka 34-anyos nga tomboy human makuhaan og tunga sa milyon ka pesos nga bili sa gituohang shabu sa usa ka buy-bust niadtong Martes sa alas 9:45 sa gabii, Hunyo 9, 2026, sa Sityo Sindulan, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo.
Giila sa kapulisan ang suspek nga si alyas “Papart”, ug residente ra usab sa maong dapit.
Nasakmit gikan sa dinakpan ang mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang og 100 gramos. Sumala sa kapulisan, ang maong drugas nagkantidad og P680,000 base sa Standard Drug Price.
Gidala na ang mga ebidensya sa PNP Regional Forensic Unit 7 alang sa ipahigayong chemical analysis.
Matod sa Mabolo Police Station, nakadawat og impormasyon ang ilang Station Drug Enforcement Unit (SDEU) may labot sa ilegal nga kalihukan sa suspetsado hinungdan nga gipaubos dayon kini sa monitoring.
Human makompleto ang mga gikinahanglang impormasyon, gilusad dayon ang operasyon ubos sa pagduma ni Police Major Thom Ed Taghoy ug gipangulohan ni Police Captain Zeus Livin Bugtai nga miresulta sa pagkasikop ni “Papart”.
Gipaubos sa lawom nga imbestigasyon ang dinakpan aron sutaon kon kinsa ang nag-supply niya sa ilegal nga drugas alang sa himuong follow-up operation.
Gisuwayan og kuha ang habig sa maong dinakpan apan nagdumili sa paghatag og dugang detalye.
Giandam na sa Mabolo Police Station ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) batok sa suspek. / AYB