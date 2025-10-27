Top 1 most wanted, sikop sa San Fernando

Usa ka mekaniko nga nabutang sa listahan isip top 1 most wanted person ang nadakpan sa kapulisan sa Lungsod sa San Fernando sa alas 10:30 sa gabii, niadtong Oktubre 22, 2025, sa Barangay South Poblacion sa maong lungsod.
Ang akusado giila nga si Jupiter Paypa Ho Jr., 27, nagpuyo ra sab sa maong lugar.
Nag-atubang ang dinakpan og kasong 2 counts of rape ug usa ka ihap sa sexual assault.
Si Ho gidakop pinasikad sa warrant of arrest nga giisyu ni Honorable Judge Ernesto Engracia Narido, ang Presiding Judge sa Family Court, Branch 11, sa Siyudad sa Carcar sa kasong sexual assault ubos sa Article 266-A (2) sa Revised Penal Code in relation sa Section 5(b) sa Republic Act 7610 kon Child Abuse Law niadtong Oktubre 20, 2025.
Adunay gitugot ang korte nga piyansa nga P200,000 alang sa temporaryong kagawasan sa akusado sa kasong sexual assault, apan walay piyansa nga gitugot sa kasong 2 counts of rape.
Human madawat ang warrant of arrest, ang mga sakop sa San Fernando Police Station sa pagpangulo sa ilang hepe nga si Police Major Michael Gingoyon nihimo dayon og operasyon aron dakpon si Ho.
Kasamtangan nga gikustodiya si Ho sa custodial facility sa San Fernando Police Station ug gikatakdang ibalhin sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. /AYB