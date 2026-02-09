Top 2 most wanted person, sikop sa kasong pagpatay

Gidakop sa kapulisan ang top 2 most wanted person sa regional ug provincial level nga dunay kasong murder pinasikad sa warrant of arrest alas 8:25 sa gabii, Biyernes, Pebrero 6, 2026, sa Lungsod sa San Fernando, Sugbo.
Ang akusado giila nga si Roel Lauron Judilla, 47, mag-uuma, lumad nga taga Barangay Alang-Alang, Aurora, Zamboanga del Sur apan kasamtangan nga nagpuyo sa Sityo Luna, Barangay Magsico, San Fernando.
Una niini, ang Regional Mobile Force Battalion (RMFB) 7 nakadawat og kopya sa warrant of arrest ni Judilla nga giluwatan ni Judge Joy Bracero Redoble sa RTC Branch 77 sa Dakbayan sa Carcar sa kasong murder niadtong Septiyembre 15, 2025, nga walay gitugot nga piyansa.
Nag-umol dayon og tracker team ang Technical Support Company-RMFB 7 alang sa manhunt operation ug malampuson nga nadakpan ang maong akusado.
Ang manhunt operation gipangulohan ni Police Captain Ross Morico Alvarado Jr. ubos sa supervision ni Police Lt. Col. Paterno Lagao Domondon Jr., ang Force Commander sa RMFB 7, uban sa Intel Operatives, Cebu Provincial Intelligence Team, Regional Intelligence Unit 7, ug San Fernando Municipal Police Station.
Base sa nakuha nga kasayuran nga ang maong akusado maoy responsable sa pagpusil-patay sa iyang silingan nga iyang gikabangi.
Giingon’g hubog niadtong tungora si Judilla ug giduol niya ang biktima nga nagtan-aw og basketball ug gipusil sa makadaghang higayon nga niresulta sa iyang kamatayon.
Human sa pagpamusil, dali nga nisibat si Judilla ug wala na mopakita sa barangay Magsico hangtod nga nigawas ang iyang warrant of arrest. / AYB