Top 2 most wanted sa Bukidnon nakit-an sa Pinamungajan, gidakop

Gidakop sa mga awtoridad ang giingong “Top 2 Most Wanted Person” sa rehiyonal nga lebel sa Bukidnon sa Sityo Targetan, Barangay Pandacan, Lungsod sa Pinamungajan alas 9:27 sa gabii, Miyerkules, Hulyo 1, 2026.
Ang nasikop giila sa alyas nga Dale, 37, lumad nga taga Barangay Tongantongan, Valencia City, Probinsiya sa Bukidnon.
Siya nag-atubang og pito ka ihap sa kasong statutory rape ug walay gitugot nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan.
Gilusad ang maong operasyon human makadawat og impormasyon ang Pinamungajan Municipal Police Station bahin sa presensya sa akusado kinsa sumala sa kapulisan taudtaod na nga nagtagu-tago sa maong lungsod.
Pinasikad sa warrant of arrest nga giluwatan ni Judge Wilfredo Gutang Bibera Jr., ang Presiding Judge sa Regional Trial Court (RTC) Branch 46 sa Valencia City, daling gironda sa hiniusang pwersa ang gitaguan ni Dale.
Ang malampusong pagsikop gipahigayon sa Pinamungajan Police kauban ang Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), 2nd Provincial Mobile Force Company (PMFC), ug ang intelligence operatives sa Valencia City Police Station. / AYB