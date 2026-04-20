Top 4 slot punterya sa painters

Mga duwa karon:
5:15 pm- Macau batok Titan Ultra
7:30 pm- Rain or Shine batok Phoenix
Nakaseguro na man tuod og luna sa quarter-finals ang league-leader Rain or Shine Elasto Painters apan gitataw ni coach Yeng Guiao nga wala pa sila’y angayang isaulog sa pagpadayon sa ilang kampanya sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup.
Ang Elasto Painters kasamtangang ningsulbong sa liderato nga wala’y pilde sulod sa pito ka mga duwa, nga maoy labing maayo nilang pagsugod sa usa ka komperensiya sukad masukad.
Apan giklaro ni Guiao nga dako pa kaayo ang ilang trabahuonon aron makompleto ang ilang misyon apan sa kasamtangan, nakatutok una sila sa pag-angkon og seguradong luna sa Top 4, nga maghatag og twice-to-beat nga benepisyo.
Suwayan kini pag-angkon sa Elasto Painters sa ilang pagpakigbatok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa main game karong Martes sa gabii sa Ninoy Aquino Stadium.
Kon modaog ang Elasto Painters karon, hayan daw silingan na lang sa milagro ang makapugong aron makasulod sila sa Top 4 inig human sa elimination round.
Sa ilang bahin, ang Fuel Masters kasamtangang naa sa ikaunom nga puwesto dala ang 4-3 nga rekord apan dako pa kaayong abli ang ilang pultahan alang sa inilugay og puwesto sa Top 4 hilabi na kon modaog sila karon.
Dili man tuod mabangbang ang kataas sa moral sa Elasto Painters apan dili sab magpabitin ang Fuel Masters, nga gikan sa ilang dominasyon batok Blackwater Bossing, 125-108.
Sa premirong duwa, magtagbo ang parehong nagkagidlay nga Titan Ultra Giant Risers ug guest team Macau Black Knights.
Ang Black Knights nagbitay sa labing ubos nga puwesto bitbit ang 0-7 nga rekord unya sikit nga nagsunod ang Giant Risers, nga adunay 1-6 nga rekord.
Sa mga duwa niadtong Dominggo, Abril 19, gipangmakmak sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots ang Converge FiberXers , 106-94, samtang gipanghubog sa San Miguel Beermen ang NLEX Road Warriors, 98-94. / ESL