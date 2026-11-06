Top 5 most wanted person sa kasong murder, dakpan

Nadakpan sa kapulisan ang ikalima nga Most Wanted Person sa Regional Level nga may kasong murder sa may dalan Tupas, Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo niadtong Nobiyembre 1, 2026.
Si Justin Mañacap nga nailhan sab isip John Warren Nicolas Mañacap alyas Justine, 24 anyos, adunay kapuyo ug residente sa maong lugar, gitanggong sa Sawang Calero Police Station.
Si Police Major Noah Añana, hepe sa Sawang Calero Police Station, nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu niingon nga si Mañacap nasikop sa tracker team pinasikad sa warrant of arrest sa kalapasan sa kasong murder nga giisyu ni Judge Van Russell Inopiquez, presiding judge sa Branch 3, Cebu City niadtong Abril 8, 2026, nga walay gitugot nga piyansa.
Matod ni Añana nga ang maong kaso nahitabo niadtong 2025 sa Sawang Calero.
Gipusil matod pa sa suspek ang biktima tungod sa alegasyon nga aduna kini relasyon sa iyang kapuyo.
Ang suspek nipadayag sab nga gibaharan siya sa biktima hinungdan nga iyahang giunhan sa pagpusil.
Gibutyag ni Añana nga ang dinakpan aduna sab rekord sa kaso sa ilegal nga drugas. / GPL