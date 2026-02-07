Top 5 most wanted sa kasong rape, sikop sa Tuburan

Giila nga Top 5 Regional Most Wanted Person ang gisikop sa mga sakop sa Tuburan Municipal Police Station alas 2:00 sa hapon, Huwebes, Pebrero 5, 2026 sa Barangay Colonia, lungsod sa Tuburan, pinasikad sa warrant of arrest nga giluwatan sa korte sa kasong pagpanglugos.
Ang nasikop giila sa alyas nga Ondo, 37, nagpuyo ra usab sa maong lugar.
Ang kapulisan sa lungsod sa Tuburan sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Major Joffre Grande adunay gikuptan nga kopya sa warrant of arrest nga giluwatan ni Honorable Judge Judilyn Hugo Tapia-Menchavez, ang Presiding Judge sa RTC Family Court, Branch 8 sa dakbayan sa Toledo sa kasong duha ka ihap sa rape ug duha usab ka ihap sa sexual assault batok ni Ondo.
Walay gitugot nga piyansa sa kasong rape, samtang sa kasong sexual assault, gitugotan ang suspek nga makapyansa og balor P120,000 sa matag ihap niini.
Matud ni Grande nga ang insidente sa pagpanglugos nahitabo niadtong 2023 diin ang biktima apo sa iyang kapuyo nga 60 anyos.
Human nahimo ang krimen ug gipasakaan og kaso ug migawas ang warrant sa korte misibat na kini sa maong lugar ug nagtago-tago.
Ug niadtong Pebrero 5, 2026, nakadawat ang kapulisan sa Tuburan og impormasyon nga nibalik ang suspek, hinungdan nga gilusad dayon ang operasyon ug malampuson nga nadakpan ang suspek.
Si Ondo gipasanginlan sa 16 anyos nga dalagita nga apo sa iyang 60 anyos nga kapuyo nga milugos kaniya.
Apan hugot kini nga gihimakak sa akusado tungod kay sa oras ug gabii nga gibutyag sa biktima ang iyang kadulog mao man ang iyang kapuyo.
Bisan sa panghimakak ni Ondo, gipasakaan gyud siya og kaso apan matud pa ang iyang kapuyo maoy miawhag niya nga mosibat lang una samtang wala pa ma resolbar ang kaso. / AYB