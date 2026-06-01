Top 7 most wanted nga bayot, gidakop

Nasikop sa kapulisan ang usa ka 37-anyos nga miyembro sa LGBTQ+ kinsa giisip nga Top 7 Most Wanted Person sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa kaso sa ilegal nga drugas, alas 5:00 sa hapon niadtong Sabado, Mayo 30, 2026, sa Purok Santan, Barangay Olivo, Lungsod sa Tabuelan.
Giila ang dinakpan nga si Jenecer Caminos Rulida alyas “Myka,” nagtrabaho isip water refilling attendant, residente sa maong dapit.
Si alyas Myka naposasan sa tracker team sa Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office (CCPO).
Sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, gibutyag ni Police Captain Noah Añana, hepe sa Sawang Calero Police Station, nga nalutsan og warrant of arrest si alyas Myka human napakyas sa pagtambong sa iyang hearing sa mga kaso nga may kalambigitan sa Section 7 (Visiting a Drug Den) ug Section 15 (Use of Dangerous Drugs).
Matod ni Añana, human sila makadawat og impormasyon nga nagtago ang suspek sa Tabuelan, dali silang nilusad og operasyon bitbit ang warrant of arrest nga giisyu ni Judge Michael Maglasang Mernado Jr. sa RTC Branch 8 sa Cebu City, niadtong Mayo 25, 2026. Walay piyansa nga girekomenda ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan.
Malinawon ra sab hinuon nga nitahan si Myka, samtang gibasahan sa kapulisan sa iyang warrant. / GPL