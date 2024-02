Topuria milabni sa featherweight nga titulo

Nagpabiling perpekto ang rekord ni Ilia Topuria human niya gilamba si Ale­xander Volkanovski sa second round aron ibulsa ang featherweight nga titulo sa UFC 298 kagahapon, Pebre­ro 18 (PH time) sa California.

Si Topuria (15-0), usa ka Georgian nga nagpuyo ug nag-train sa Spain, nikontrolar sa first round pinaagi sa agresibo ug kusog nga striking.

Nagpadayon ang iyang nindot nga pag-atake hangtod nga gitapos na niya si Volkanovski sa ikaduhang hugna sa ilang title fight.

Gipahunong ni Topuria ang nakurat nga kampiyon nga si Volkanovski sa ground nga adunay 1:28 nga nahabilin sa oras aron ipasaka ang iyang rekord sa 7-0 sukad nisulod sa UFC sa uwahing bahin sa 2020.

“I feel so happy right now,” padayag ni Topuria. “They told me I couldn’t do it. ... Just trust yourself, and anything is possible. Just look at me now.”