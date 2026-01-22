Torre mi-deny nga miduso og optional retirement

Gihimakak ni kanhi Philippine National Police (PNP) chief Nicolas Torre III niadtong Huwebes, Enero 22, 2026, ang mga report nga nipahimulos siya sa optional retirement human sa iyang pagkatudlo isip general manager sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).
Sa usa ka interview sa media didto sa Valenzuela City niadtong Huwebes, si Torre niingon nga wala siya mo-file og aplikasyon alang sa optional retirement.
“Wala kasi akong pinipirmahang application e. I did not file optional retirement,” matod niya.
Giingnan niya ang mga tigbalita nga nakuratan siya sa mga pangutana sa media bahin niini ug giklaro nga wala pa niya mahisguti ang maong isyu uban sa iyang mga labaw.
“I-discuss muna namin kasi lahat naman ay napapag-usapan eh. Baka hindi lang na discuss ng todo… Kausapin ko muna ang mga boss ko,” ingon niya.
Sa dihang gipangutana bahin sa turnover ceremony nga gikatahong gitakda karong semanaha o sa sunod nga semana, si Torre niingon nga wala pa siya makadungog bahin niini.
“Just leave it at that kasi marami pa nga akong icle-clear out sa organization… I’ll just wait for the order of the President regarding this matter,” dugang niya.
Gipangutana sab siya kon posible ba nga magpabilin ang iyang ranggo sa PNP samtang nagserbisyo isip MMDA general manager.
“Until now may mga active dyan na police officers kababalik lang sa PNP. High-ranking officers na nag-stay sa BI for 10 years… Hindi yan ang first at hindi yan ang last sigurado,” matod niya.
Gipasabot sab niya nga katungod kini sa presidente ang pag-deploy og mga tawo sumala sa panginahanglan nga iyang nakita.
Sumala sa General Order NHQ-GO-OR-2026-330 nga pinetsahan og Enero 19, 2026, ug gipagawas niadtong Miyerkules, Enero 21, giaprobahan sa National Police Commission (Napolcom) ang optional retirement ni Torre nga epektibo niadtong Disyembre 26, 2025, ang adlaw nga nilingkod siya isip MMDA general manager niadtong Enero 19, 2026.
Tungod sa maong pag-aprobar, ang acting PNP chief nga si Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. gilauman nga ma-promote isip four-star general ug mahimong hingpit nga hepe sa PNP. / LRM / TPM / SunStar Philippines