Torre miretiro na sa PNP

Ang kanhi hepe sa Philippine National Police (PNP) nga si General Nicolas Torre nipahimulos na sa iyang optional retirement human siya natudlo isip general manager sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Giaprobahan sa National Police Commission ang optional retirement ni Torre sugod niadtong Disyembre 26, 2025, ang adlaw nga niasumir siya isip MMDA general manager niadtong Enero 19, 2026.

Tungod sa maong pag-aproba, ang acting PNP chief nga si Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. gilauman nga ma-promote ngadto sa pagka-four-star general ug mahimong hingpit nga hepe sa PNP.

Si Torre kinsa naila sa pagpangulo sa operasyon nga nidakop kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte, natudlo isip hepe sa PNP niadtong Hunyo apan nilungtad lang og duha ka bulan ang iyang termino, human siya gitangtang sa pwesto niadtong Agusto pinaagi sa direktiba sa presidente tungod sa panagbangi sa command authority uban sa National Police Commission. /TPM / SunStar Philippines