Torre sa mga pulis: Kasingkasing ipatigbabaw pagpatuman sa balaod

Gipahimangnuan ni Philippine National Police (PNP) Chief General Nicolas Torre III ang tanang sakop sa kapulisan sa pagserbisyo sa publiko nga kinasingkasing.
“Ang guidance ko diyan sa ating mga pulis, ang sabi ko sa ating law enforcement, hindi lang palaging utak ang pinapagana, pinapagana rin ang puso,” matud niya atol sa press conference.
“Ang guidance ko sa ating mga tao, more than anything else, more than the strict implementation of the law ang huwag na huwag natin kalimutan ay ang ating humanity,” dugang niya.
Si Torre nihimo sa pamahayag kalabot sa kamatayon ni Dion Angelo dela Rosa, kinsa namatay sa leptospirosis human kini nag-ubog sa tubig baha taliwala sa pagpangita sa iyang amahan nga si Jayson.
Si Jayson unang nasikop sa mga sakop sa kapulisan sa Caloocan City tungod sa giingong pagpangawat sa usa ka convenience store.
Ang tagdumala sa tindahan nagdumili sa pagpasaka og pormal nga kaso batok kang Jayson apan ang kapolisan nagpadayon sa pagbilanggo kaniya tungod sa giingong pagdula sa illegal nga sugal nga hantak.
Sa miaging semana, si Jayson nipasaka og administratibong mga reklamo batok sa usa ka Caloocan City police substation commander ug upat sa iyang mga opisyal ngadto sa National Police Commission.
Matod niya nga gibalibaran siya sa mga polis nga tawagan ang iyang pamilya ug pahibaw-on bahin sa iyang detensyon, hinungdan nga ang iyang anak misuroy sa baha aron pangitaon siya taliwala sa bagyo.
Gipasakaan usab og kasong kriminal ang mga hingtungdan nga police personnel tungod sa giingong pagmugna og mga kaso.
Gipasalig ni Torre nga dili itugot sa PNP ang maong mga sayop.
“Kung totoo ang allegations na hindi nila pinatawag sa telepono para makatawag ng kapamilya, that is a very, very grave offense. That is a grave violation of human rights, hindi ko itotolerate yan,” sumala ni Torre.
“Aasahan nila yan, we will give them the full force of the law. Kapag yan ay mapatunayan na may hinuhuli diyan sa ating mga kababayan na incommunicado ang ginagawa ng ating kapulisan ireklamo kaagad yan. Hindi ko itotolerate ang ganyang gawain,” siya midugang. / TPM /SunStar Philippines