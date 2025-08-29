Torre, usa ka buwan nag-leave

Nibakasyon og usa ka buwan ang gipalagpot nga hepe sa Philippine National Police (PNP) nga si General Nicolas Torre III.
Sa usa ka press conference, si PNP-Public Information Office (PIO) chief Brigadier General Randulf Tuaño niingon nga ang leave of absence ni Torre epektibo gikan sa Agusto 28 hangtod Septiyembre 29 nga giaprobahan sa Directorate for Personnel and Records Management (DPRM).
“Gigamit po niya ‘yung kanyang leave na mandatory, special privilege leave, and service leave,” matod pa ni Tuaño.
Dugang ni Tuaño nga niadtong Agusto 27, si Torre anaa sa ilawom sa Personnel Holding and Accounting Unit (PHAU) sa DPRM sa usa ka “floating status.”
“Ang PHAU po ay isang unit ng DPRM kung saan ‘yung ating mga opisyal, commissioned officers or non-commissioned officers na habang naghahanap ng unit… habang naghahanap ng pwesto, nandiyan po sila,” sigon ni Tuaño.
“Binibigyan din po ng duty kung mapapansin ninyo halimbawa nung mga nakaraang panahon po may mga parades po tayo, sila ‘yung mga nagiging elements, sila ‘yung mga nagiging troop commanders or battalion commanders sa mga parades. At sila rin ay nagdu-duty rin po; kung ikaw ay lieutenant colonel, sila ay nagdu-duty rin sa PCC (PNP Command Center) bilang mga command duty officers. May mga duty rin ‘yan, may mga functions,” iyang gidugang.
Niadtong Huwebes, Agusto 28, 2025, ang National Police Commission Vice Chairperson ug Executive Officer Commissioner Rafael Vicente Calinisan niingon nga si Torre magpadayon sa pagdawat sa mga benepisyo sa usa ka four-star general, ang labing taas nga ranggo sa organisasyon sa kapulisan.
Matod niya, si Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. nga gitudlo isip acting chief sa PNP, makadawat og mga benepisyo nga haom sa usa ka three-star general. /TPM / SunStar Philippines