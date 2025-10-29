Tour operator naglisod kay bookings gipangkanselar

Naningkamot ang mga tour operator sa Sugbo human sa linog nga nakapahugno sa mga booking.
Alang ni Brian Savellon, usa ka dekada nang operator sa mga travel and tour van sa Sugbo, ang unang semana sa Oktubre unta maoy sinugdanan sa busy season.
Puno na unta ang iyang kalendaryo sa mga booking—gikan sa twin city tours sa Cebu ug Lapu-Lapu, ngadto sa mga island-hopping trips sa Moalboal, whale shark watching sa Oslob, Cebu Safari sa Carmen, ug pag-adto sa Malapascua island sa Daanbatayan.
“Nalipay na ta mi kay ni-approach na ang Oktubre, apan pag-Septiyembre 30 nilinog man,” matod ni Savellon nga nahinumdom kon giunsa sa linog pagdaot ang unta mahimo niyang usa sa pinakamaayong buwan.
Si Savellon nanag-iya og walo ka van ubos sa iyang negosyo sa travel and transport nga iyang gipadagan sulod na sa 10 ka tuig.
Bisan og nagdumili siya pagbutyag sa iyang kita, iyang giangkon nga ang linog niresulta sa dako kaayong pagkunhod sa mga booking, nagtukmod kaniya sa pagsalig sa iyang side business nga mao ang pagpalit ug pagbaligya og mga second-hand car—aron lang makalahutay.
“Ang among gibuhat kay nagtinabangay na lang gyud. Nag-relief goods man didto sa North, ningtabang na lang mi. Ang among mga van imbes nga paabangan, amo na lang gipagamit sa mga nag-volunteer work,” iyang gipaambit. / CDF