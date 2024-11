Tourism Officers sa Sugbo supak sa pagpahunong sa Pasigarbo, Suroy Suroy

Wa makauyon ang Cebu Tourism Officers Association (CTOA) sa sugyot sa usa ka kandidato pagkagobernador nga tangtangon ang Pasigarbo sa Sugbo ug Suroy Suroy sa Sugbo nga gihulagway niini nga nagkalaskalas lamang sa panudlanan sa Probinsiya sa Sugbo.

Subay niini, naghugpong ang 53 ka tourism officers gikan sa nagkadaiyang mga lungsod ug mga dakbayan sa Sugbo aron pagsupak niini.

Lakip sa mipirma sa maong pamahayag sila si Cebu Provincial Tourism officer, Maria Lester Ybañez, Cebu City Tourism officer, Neil Odchigue, and Lapu-Lapu City Tourism officer, Garry Lao.

Sa usa ka Facebook post niadtong Huwebes, Nobiyembre 7, gipadayag sa CTOA ang ilahang dakong pagsupak sa plano ni Pamela Baricuatro, kinsa magpapili isip gobernador sa piniliay sa 2025, nga wagtangon ang mga programa nga may kalabutan sa mga kapistahan nga natukod niadtong 2008.

“Dismissing Suroy Suroy Sugbo is a disservice to the many communities that have benefited from it and the countless lives it has positively impacted,” tipik sa pamahayag sa CTOA.

Gihulagway pa sa grupo nga ang pamahayag ni Baricuatro wala magtan-aw sa “significant and measurable” nga epekto sa maong mga kalihokan alang sa ekonomikanhon ug sosyal nga aspeto alang sa Probinsiya sa Sugbo, hilabi na ang mga layo nga dapit.

“Suroy Suroy sa Sugbo has been a transformative force in introducing our countryside towns to wider audiences-showcasing their rich culture, natural beauty, and local industries. This program has done more than attract tourists. It has drawn critical investment to communities that previously had limited exposure,” base sa maong pamahayag.

Matod sa mga opisyal nga ang maong mga kalihokan naghatag og trabaho, nagpausbaw sa lokal nga mga talento ug mihatag og plataporma sa mga indibidwal ingon man nagpalig-on sa mga tradisyon ug kabilin sa Sugbo.

Dugang pa nila nga ang maong inisyatibo nagpalapad sa turismo sa probinsiya, samtang gipakita ang mga kalambuan sa mga pasilidad ug mga imprastraktura sa Sugbo.

Niadtong Nobiyembre 5, si Baricuatro sa usa ka news conference, nisaway sa paggahin og resources sa mga programa sa Suroy Suroy ug Pasigarbo sa Sugbo.

Si Baricuatro miingon nga ang mga kahinguhaan mahimong mas maayo nga magasto sa uban pang kasamtangang sosyal nga mga isyu. Gihatagan niya og gibug-aton ang hinungdanon nga mga hinungdan sama sa serbisyo sa pag-atiman sa kahimsog ug pagpagaan sa kahimtang sa mga marginalized nga sektor. / DPC