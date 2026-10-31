Tourist arrivals sa Danao City, misulbong

Paspas nga nagsaka ang gidaghanon sa mga turista sa Dakbayan sa Danao samtang gipaningkamotan sa lokal nga kagamhanan nga mahimong nag-unang tourism hub sa Amihanang Sugbo.
Gipahibawo ni Vice Mayor Carmen Remedios "Ivy" Durano atol sa 2nd Tourism Summit and Expo sa Danao Civic Center nga nisaka sa 46 porsiyento ang tourist arrivals karong tuiga gikan sa 25 porsiyento niadtong 2025.
Matod niya, resulta kini sa mga programa sa turismo nga gisugdan niadtong 2024, nga gisuportahan sa ubos nga crime rate, maayong serbisyo sa panglawas, ug kalinaw sa siyudad.
Aron mapadayon ang maong kalambuan, gigahinan sa siyudad og P50 milyones nga pundo ubos sa 2027 Annual Investment Plan para sa mga dagkong proyekto sa turismo.
Gastuan sa maong pundo ang Tawsan Mangrove Eco Park, ang Mount Manghilao Eco Park ug campsite, usa ka tourist lounge sa boardwalk, usa ka modernong sports complex ug convention center, ug ang pagkahuman sa Danao City
Museum.
Gipasabot ni Vice Mayor Durano nga ang tumong sa summit mao ang paghiusa sa tanang sektor sa siyudad alang sa ikalambo sa ekonomiya ug kultura.
"Danao City is opening its doors," matod ni Durano.
Iyang gidugang nga nakanselar ang summit sa niaging tuig tungod sa kadaot gumikan sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre.
Kabahin sa pamaagi sa siyudad ang paghatag og bili sa kultura diin gipasidunggan ang mga lokal nga naghimo sa tradisyonal nga "Pamikpikay" aron dili mawa ang maong karaang arte sa mga Danawanon.
Gawas niini, gihatagan usab og pag-ila ug P100,000 nga balor sa mga proyekto sa turismo ang lima ka barangay tourism council ang Malapoc, Manlayag, Danasan, Lawaan, ug Masaba tungod sa ilang paningkamot sa pagpalambo sa turismo sa ilang dapit.
Giapil usab sa kagamhanan ang mga estudyante sa college tourism management sa mga diskusyon sa polisiya aron magamit ang modernong teknolohiya sa pagpaila sa siyudad. / ABC