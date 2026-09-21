Tourist guide sa Badian gisuspenso human nagbugal-bugal sa langyaw

Gimando sa Kagamhanan sa Lungsod sa Badian ang usa ka buwan nga suspensiyon ug pagpatuman sa multa batok sa usa ka lokal nga tourist guide human nasakpan nga nagpakita og dili maayong pamatasan ug giingong nagbugal-bugal sa usa ka bisitang langyaw.
Subay sa giluwatang opisyal nga pamahayag sa Badian Tourism Office, nagsugod ang tanan sa dihang na-monitor sa ilang buhatan ang usa ka vlog sa usa ka dayong turista nga gi-upload niadtong Agusto 18, 2026.
Sa maong video nga nag-viral online, nakuhaan ug nabantayan sa publiko ang dili maayong lihok ug pakig-atubang sa tour guide ngadto sa maong bisita.
Gipahayag sa lokal nga kagamhanan nga ang maong gawi dili gayud madawat ug makadaot sa reputasyon sa lungsod ug sa turismo.
Aron maseguro nga dili na kini mausab, gihan-ay sa kagamhanan ang re-briefing ug dugang training alang sa tanang accredited tourist guides aron mapahinumdoman sila sa saktong pag-atiman sa kustomer o bisita, code of conduct, ug professionalism samtang naggiya sa mga lokal ug langyaw nga bisita.
Samtang, ang nahisgutang tourist guide nipagawas na sab og public apology.
Bisan pa man niini, kinahanglan gihapon siyang motuman sa usa ka buwang suspensiyon subay sa gilatid nga probisyon sa ordinansa sa lungsod. / ANV