Tourist guides gipatabang sa clearing sa Canyoneering aron naay panginabuhi

Apektado ang panginabuhi sa mga tourist guide sa Lungsod sa Badian tungod sa temporaryo nga paghunong sa Canyoneering activities.
Aron magpadayon ang ilang inadlaw nga kita, gipatabang sila sa nagpadayong clearing operation sa canyoneering areas sa lugar.
Kini maoy gipahibalo ni Earl Vincent Endab, hepe sa Tourism Department sa lungsod sa Oktubre 27, 2025.
Matod ni Endab, 10 ka tourist guides ang gi-assign alang sa canyoneering activities nga kasamtangang gipatabang sa clearing operations.
Sa kinatibuk-an, adunay 1,000 ka mga aktibong tourist guide ang lungsod nga gipakatap sa mga tourist sites, sagad kanila anaa usab sa nabantog nga Kawasan Falls.
Gipahibalo ni Joel Manuel Echavez, emergency responder nga padayon ang pagpahigayon og clearing operation sa mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) sa Brgy. Sulsogan aron mapadali ang pagbukas niini.
Matod ni Echavez nga ilang giuna ang bahin diin nahitabo ang pagkahagsa sa mga bato ug kahoy nga niangol og usa ka tourist guide.
Sa nasayran, nangatagak ang mga bato tungod sa mga unggoy nga nagginukoray sa ibabaw nga bahin. Nakatampo sab niini ang paghumok sa yuta tungod sa sunod-sunod nga pag-uwan.
“Ang origin sa bato kay humok ang yuta unya naa sa’y indicators nga naay wild monkeys nga nagginukoray. Possible natandog didto ang bato nga kahulugon,” dugang niya.
Gipahibalo sa MDRRMO nga luwas na hinuon ang tourist guide nga naangol.
Sa pagkakaron, sirado ang canyoneering routes sa lungsod aron maseguro ang kaluwasan sa mga mobisita.
Giawhag ni Endab ang mga gustong mobisita sa lugar nga bisan pa og temporaryong gipasirad-an ang canyoneering routes alang sa clearing operations, mahimo gihapon nga mosuroy sa ubang tourist sites sama sa Lambug Beach. / ANV