Tower Gardens gitukod sa isla sa Malapascua

“Ganahan gyud mokaon a­­kong mga anak og gulay mao nga nakatabang ang Garden Tower sa among pangsud-an,” matod ni Geralyn Rosales, usa ka 4Ps beneficiary gikan sa Barangay Logon, Daanbantayan, Cebu.

Isip usa ka housewife ug inahan sa tulo ka mga anak, giseguro niya nga mahatagan og masustansya nga pagkaon ang iyang pamilya. Bisan pa sa kagamay sa kita sa iyang bana nga nagtrabaho isip katabang, naningkamot si Geralyn nga madumala ang kinitaan.

“Nalipay ko nga naapil kami sa programa kay nakatabang ki­ni sa among income. Galisud gyud mi sa una..” dason ni Geralyn.

Ang pamilya ni Geralyn nahimong kabahin sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) niadtong 2023 ubos sa Set 12 sa mga benepisyaryo. Nakadawat na siya karon og conditional cash transfer gikan sa gobyerno ubos sa health and education grant ug binuwan nga rice subsidy.

Ang laing interbensyon gikan sa pribadong sektor maka­tabang sa pamilya ni Geralyn sa pagsulbad sa food security pinaagi sa garden tower.

GARDEN TOWER

Nagsugod sa unang quarter sa 2024, ang USANA Foundation nagdala sa ilang mga vertical garden sa Barangay Lo­gon, usa ka isla nga barangay sa Daanbantayan sa amihanang bahin sa Sugbo, nga gamiton sa paghatag og malungtaron ug masustansya nga pagkaon alang sa mga kabus nga panimalay, sama sa pamilya ni Geralyn.

Si Camille Anne Ang, usa ka USANA Foundation Ambassador sa Pilipinas, nahimong instrumento sa pagdala sa Garden Tower sa isla.

“We started with five garden towers as a pilot project in the northern part of the island and decided that this would benefit more households, so we put more, which reached a hundred towers by March 2024,” matod ni Camille.

Si Camille kanunay nga mobisita sa isla isip scuba diver. Ang isla nga barangay nailhan nga Malapascua, nga nailhan nga world-class diving site nga puno sa mga reef ug marine life, ilabi na sa thresher sharks.

Ingon nga si Camille nahigugma sa kinabuhi sa isla, nakita usab niya ang mga kahimtang sa mga lokal sa komunidad, diin ang mga panginabuhi nag-una nga nagsalig sa turismo ug pangisda.

Dayon nakahukom siya nga dad-on ang garden tower, usa sa daghang civic community pro­jects sa USANA Foundation, ngad­to sa isla, tungod kay kini ma­ka­be­nepisyo sa daghang kabus.

Ang inisyatiba sa Garden Towers sa USANA Foundation nakatabang sa mga pamilya sa tibuok kalibutan, sama sa Kenya, Mexico, Uganda, Colombia, ug Thailand.

“We collaborated with the barangay in identifying the reci­pients, and the barangay chairman suggested partnering with the 4Ps. From there, we met with the 4Ps Municipal Links and selected who among the more than 500 4Ps beneficiaries on the island will become the recipient of the initial 200 Garden Towers,” sigon ni Camille.

Human mailhan ang 200 ka mga nakadawat, ang USANA Foundation nagpadala og mga materyales sa isla alang sa pagtukod sa ilang kaugali­ngong garden tower nga gilangkoban sa itom nga yuta, loam soil, rice hulls, fertilizer, mesh sacks, ug seedlings.

Ang garden tower makaku­pot og 120 ka tanom ug molungtad hangtod sa lima (5) ka tuig.

Uban sa 4Ps partner beneficiaries, USANA associates, ug DSWD staff, mitabang sila sa pagmugna sa garden towers nga agig balos, makatabang sa mga pamilya sa 4Ps nga adunay accessible nga tinubdan sa pagkaon, ilabi na sa isla diin walay igong tabunok nga yuta.

Ang USANA garden tower nagtumong sa pagsuporta sa 4Ps Gulayan sa Barangay nga nag-awhag sa mga pamilya sa 4Ps sa pagpatuman sa backyard gardening ug communal gardening nga sa ngadtongadto mopasiugda sa produksiyon sa pagkaon sa lebel sa panimalay ug komunidad ug pagsiguro sa probisyon ug access sa presko, organikong produkto, ug sustansiyadong pagkaon, ilabi na sa mga bata, nga gikinahanglan alang sa ilang pagtubo ug paglambo. / PR