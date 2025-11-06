Towns daw dili gihapon makatuo

Bisan kapin na sa tuig ang nakalabay, nagkanayon si Karl-Anthony Towns nga hangtod karon, daw dili gihapon siya makatuo nga nabalhin siya gikan sa Minnesota Timberwolves ngadto sa New York Knicks.
Mao kini ang gipabuhagay ni Towns human niya natabangan ang Knicks pinaagi sa iyang 15 puntos sa pagmakmak sa Timberwolves, 137-114, sa Huwebes, Nobiyembre 6, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
“I’m still stunned, I mean, I’m still stunned. It’s weird,” matod ni Towns. /Gikan sa wires