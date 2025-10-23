Towns miduwa bisan naa’y angol

Gibutyag ni New York Knicks center Karl-Anthony Towns nga niduwa siya nga adunay angol (Grade 2 quad strain) atol sa ilang kadaugan batok sa Cleveland Cavaliers, 119-111, sa Huwebes, Oktubre 23, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Giangkon ni Towns nga nagduhaduha siya kon moduwa o dili. Nakadesisyon lang siya nga moduwa tungod ug alang sa ilang mga sumosunod.
“I didn’t want to disappoint the fans,” matod ni Towns kinsa nakatampo og 19 puntos ug 12 rebounds sulod sa 31 ka minutos nga pagduwa. / Gikan sa wires