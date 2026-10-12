Towns nasagmuyo sa New York Knicks

Nasagmuyo si New York Knicks big man Karl-Anthony Towns nga giundang una sa National Basketball Association (NBA) defending champions ang negosasyon kabahin sa iyang contract extension.
Gikataho nga nitanyag ang Knicks og upat ka tuig nga nagbalor og $200 million extension alang kang Towns.
Apan sa iyang kalibre, si Towns puwede matanyagan og $276 million extension.
“Very disappointed, to say the least. Let’s state the obvious: It’s business, but there is business on the court for us to handle,” matod ni Towns. / Gikan sa wires