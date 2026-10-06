Towns wa nakauyon sa iyang pagduwa

Nagtuo si New York Knicks All-Star center Karl-Anthony Towns nga mosugod na lang ang 2026-27 season sa National Basketball Association (NBA) apan dili pa ma-finalize ang iyang contract extension.
Nakasulti si Towns niini human sa dili maayo niyang pagduwa sa labing unang tahas sa Knicks sa preseason diin gipangmakmak sila sa kuwangan og mga haligi nga Philadlephia 76ers, 97-120, kagahapon, Martes, Oktubre 6, 2026 (PH time).
Igo lang nimugna og lima ka puntos si Towns ning duwaa.
Si Towns, 30, adunay $61.1 million player option sa 2027-28 season ug eligible siya alang sa four-year extension nga magbalor og maximum $276 million. / Gikan sa wires