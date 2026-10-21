Towns wa’y tinguha mobiya sa Knicks

Gikompirmar ni Karl-Anthony Towns nga andam siya nga kunhoran og dako ang iyang contract extension deal aron pabilin siyang magduwa sa defending champions New York Knicks sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
“Oh yeah, because I want this team to stay together,” tubag ni Towns dihang gipangutana sa ESPN kabahin ning maong isyu.
Sukwahi kini sa gikataho sa sayong bahin ning buwana nga napungot si Towns wala siya tanyagi sa Knicks og maximum extension contract.
Sa kasamtangan, giundang una sa Knicks ang tanang mga negusasyon kabahin sa contract extension. / Gikan sa wires