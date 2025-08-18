Trabahante sa construction company nasakpang nangawat og wire, sikop

Posibleng matangtang sa trabaho ang usa ka electrician human giingong niunay og kawat og mga wire sa construction site nga iyang gitrabahuan mga alas 5:30 sa hapon niadtong Agusto 17, 2025, sa may D. Jakosalem Street, Barangay Zapatera, Siyudad sa Sugbo.
Nailhan ang suspek nga si alyas Ram, 58-anyos, lumad nga taga Biñan, Laguna apan kasamtangang nagpuyo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Subay sa imbestigasyon sa Parian Police Station, gidakop si Ram sa mga guwardiya sa maong construction site human nakit-an ang wire sulod sa iyahang bag atol sa pag-inspeksyon niini sa dihang padulong na siya mogawas.
Ang mga narekober nga 5.5mm THHN wire nga adunay gitas-on nga 13 metros og 3.5mm THHN wire nga 12 metros adunay kinatibuk-ang kantidad nga P1,154.
Ang maong suspek mag-atubang og kasong Qualified Theft. / JDG