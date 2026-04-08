Trabahante sa golf course nalumos sa man-made lake

Molanat ngadto sa lima ka oras kapin ang pagpangita sa 27-anyos nga lalaking maintenance sa golf course human gituohang nalumos sa ‘man-made lake’ sulod sa dakong establisyamento sa Governor Cuenco Anenue, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo, gabii sa Abril 7, 2026.
Giila sa mga awtoridad ang nakalas nga si Ryan Germino nga residente sa Barangay Guba, bukirang dapit ning Dakbayan sa Sugbo.
Nadawat sa buhatan sa Cebu City Fire Station ang taho gikan sa Cebu City Command Center (C3) mga alas 8:55 sa gabii hinungdan nga ilaha dayon nga gisusi ang dapit ubos sa kamanduan ni Fire Superintendent Tito P. Purgatorio, ang Cebu City Fire Marshal.
Inabagan sa mga sakop sa Marine Rescue Unit sa BFP Special Rescue Foces gikan sa Lapu-Lapu City Fire District, gisubay ug gisawom niini ang maong lake diin katapusang nakit-an si Germino.
Nakit-an sa mga rescue divers si Germino mga alas 11:18 na sa gabii diin naunlod na siya sa ilawom sa tubig nga gibanabana anaa sa 12 feet ang gilawman.
Sa imbestigasyon sa Mabolo Police pinanguluhan ni Police Major Gingoyon, hepe sa maong buhatan, nasayran sa kauban ni Germino, nananghid ang bikitima nga manghunaw sa maong lake.
Apan usa ka oras na ang nilabay o mga alas 6:00 sa gabii, nabalaka na ang kauban ni Germino kay wala na siya mabalik, diin sila magtapok para mo-log-out sa ilang pagpauli.
Tungod niini, ang kauban ni Germino nga si Miles Velasquez ni-report sa guwardiya ug nisusi sa maong lake. Atol sa ilang pagpangita, nakit-an nila nga nilutaw ang kawo ug tsinelas sa biktima ug gituhoan nga nalumos.
Nasayran nga duha ka semana pa lang nitrabaho si Germino sa maong golf course. Niadtong adlawa padulong na unta kini mo-out alas 4:00 sa hapon. Gidudahan nga si Germino nadakin-as sa maong lake ug gikataho nga dili kahibalo molangoy.
Gipahibalo sa mga awtoridad nga walay foul play ang kamatayon sa biktima.
Wala sab nawala sa hunahuna sa kapuyo sa biktima nga si Mary Rose Velas, ang posibilidad nga adunay gabinuang hinungdan nga nihangyo nga paimbestigahan.
Emosyonal nga nidugang si Velas nga sulod sa unom nila ka tuig nga panagpuyo kauban ilahang duha ka anak, gipakita ni Germino ang kakugi sa pagpanarbaho para mabuhi ang iyahang pamilya.
‘’Buotan ug kugihan kaayo to siya, ma'am. Sakit gyud kayo pagkahibawo sa maong panghitabo. Wala man kuno’y foul play ma'am pero naay nakita nga mga bun-og sa iyang dughan. Gusto lang sad niya ko makaestorya sa iyang kauban kung makahigayon.’’ asoy ni Velas.
Sa pagkutlo ning balita, nakadesisyon ang kabanay nga dili na lang ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima. / JDG