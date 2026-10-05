Trabahante sa Mepz 'naghikog'

Wala nay kinabuhi nga napalgan ang 39-anyos nga ulitawo human gituohang niinom og insecticide nga ‘lannate’ sa Sityo Artiwi, Barangay General Climaco, Dakbayan sa Toledo alas 6:30 sa buntag, Lunes, Oktubre 5, 2026.
Nailhan ang namatay nga si Kevin Bargamento, residente sa naasoy’ng lugar.
Human nadawat sa Toledo Police Station ang taho mga 8:30 sa buntag, gipadala dayon sa hepe nga si Police Lieutenant Colonel Verniño Noserale ang iyang mga sakop aron susihon ang maong taho.
Pag-abot sa kapulisan sa maong dapit, naabtan nila ang biktima nga nagbuy-od ug nagbuwa ang baba.
Pinaagi sa pagsusi sa palibot, nakit-an ang usa ka walay sulod nga sachet sa Lannate mga usa ka metro gikan sa patay’ng lawas.
Usa sa mga gisusi sa mga otoridad sa inisyal nga imbestigasyon sa kamatayon ni Bargamento mao ang anggulo sa paghikog.
Apan gipasabot ni Noserale nga kinahanglan pa kini nilang kumpirmahon pinaagi sa forensic examination nga ipahigayon sa Scene of the Crime Operations (SOCO) team.
Sa dugang kasayuran, matud pa gikan pa sa trabaho si Bargamento sa Mepza sa Dakbayan sa Lapu-lapu apan wa na kini maabot sa ilaha nga buhi diin duol nalang unta kaayo siya sa ilang balay.
Giingong nagsakay kini sa iyang motorsiklo apan gipark ra kini babaw gamay sa ilaha kung asa nakit-an iyahang patay nga lawas.
Ang inahan ni Bargamento misaysay matud pa nga wa siyay kalibutan unsay problema sa iyang anak sanglit dili kini mosulti kaniya sa iyang problema. Gawas pa, hilomon sab kini. /JDG, ABC