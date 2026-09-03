Trabahante sa supermarket nangawat og lotion, sakpan

Tungod lang sa lotion, nagtingkagol sa selda sa Mabolo Police Station ang usa ka 23-anyos nga promodiser human gipasanginlang nangawat sulod sa warehouse sa usa ka supermarket sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes, Septiyembre 1, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas Carl, nagpuyo sa Barangay Pulpogan, Lungsod sa Consolacion.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, padulong na unta nga mogawas sa warehouse ang suspek dihang girekisa siya sa nag-duty nga security guard.
Nadiskubrehan ang usa ka botelya sa lotion nga nagkantidad og P339.75 nga gitago diay sa sulod sa iyang apron.
Niangkon ang suspek sa iyang nahimong salaod ug nipadayag nga natintal lang siya dihang nakita niyang nag-inusara ang maong lotion.
Sumala ni Carl, wala siyay intensyon nga ibaligya kini ug iyaha ra unta nga gamiton alang sa iyang kaugalingon.
Bisan pa man sa iyang pagpangayo og pasaylo sa management sa supermarket, pasakaan gihapon siya og tukmang kaso. / JDG