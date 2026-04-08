Trabaho nagnihit taliwala sa kagubot sa Middle East

Ang merkado sa pamuo (labor market) sa Pilipinas nagpakita og mga timailhan sa kalisod samtang ang nagpadayong panagbangi sa Middle East nagpadayon sa pag-apekto sa mga trabahanteng Pilipino, sumala sa datos sa kagamhanan.
Ang pinakabag-o nga survey sa Philippine Statistics Authority (PSA), nagpadayag nga ang gidaghanon sa walay trabaho misaka ngadto sa 5.1 porsyento niadtong Pebrero 2026, mas taas gikan sa 3.8 porsyento sa miaging tuig.
Misaka usab ang underemployment ngadto sa 11.8 porsyento, nga nagpasabot nga mas daghang Pilipino ang nagtrabaho og mas mubo nga oras kaysa sa ilang gusto.
Bisan pa niining mga hagit, ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga may trabaho niabot sa 49.4 ka milyon, nga nadasig pag-ayo sa mga kadaugan sa services sector. Matod sa mga tigtuki, ang pagtubo nagpakita sa kalig-on sa pipila ka mga industriya bisan pa sa kalibutanong kawalay-kasiguroan nga nagpabug-at sa ekonomiya.
Isip tubag, ang gobyerno naglunsad og target nga suporta alang sa mga apektadong trabahante. Ang mga programa naglakip sa cash assistance ug fuel subsidies, emergency employment pinaagi sa TUPAD sa DOLE, Service Contracting Program sa Department of Transportation ug quick-response fund nga nagkantidad og P1 bilyon alang sa mga mag-uuma gikan sa Department of Agriculture. / JGS / SunStar Philippines