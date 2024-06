Trabaho sa Carbon main market sugdan sa Hulyo

Naa sa tunga-tunga sa iyang target nga tuig aron makompleto ang unang hugna sa Carbon redevelopment project, ang pagtukod sa main market building gitakdang magsugod sa ikatulo nga kwarter sa 2024.

Sa kasamtangan, ang Mega­wide Construction Corp. nag­padayon sa pagtrabaho sa ubang mga aspeto sa proyekto, samtang nagpaabot sa go signal sa pag-operate sa Puso Village ug mechanical parking lot 17 ka bulan human kini nahuman.

Ang deputy general ma­nager sa Cebu2World Development Inc. (C2W) nga si Lydwena Eco, sa interbyo sa telepono niadtong Miyerkules, Hunyo 5, 2024, niingon nga ang pagtukod sa nag-unang merkado publiko, nga gidesinyo nga kapuy-an sa 6,500 ka mga vendor, nag-atubang sa daghang mga pagkalangan tungod sa daghang mga hinungdan.

Ang C2W, usa ka subsidiary sa Megawide, nagpahigayon sa redevelopment sa Carbon Public Market, nga nag-edad na og usa ka siglo, ubos sa joint venture agreement (JVA) tali sa Cebu City Government.

Sa miaging mga taho sa SunStar Cebu nagkanayon nga ang konstruksyon magsugod unta sa 2023 ug mahuman sa 2028.

Ang nag-unang merkado publiko ug ang komer­syal nga bahin niini mobarog sa karaang Warwick luyo sa The Barracks. Ang proyekto maglakip sa mga parking space ug mga pasilidad sa drainage.

Matod pa ni Eco, giusab ang desinyo sa main market ug kinahanglang mangayo sila og bag-ong permit.

Ang mga tindera sa Carbon anaa karon gipapuyo sa inte­rim building.

Hangtod ning Hunyo, si Eco niingon nga ang mga proyekto nga nahuman ug magamit na mao ang The Barracks, o ang hawker center, interim market, Freedom Park, Senior Citizens Park ug Sto. Niño Chapel.

‘ANUGON’

Kapin na sa usa ka tuig sukad nahuman ang konstruksyon sa Puso Village ug ang mekanikal nga parkinganan, apan si Eco miingon nga malaumon gihapon sila nga maka-operate na kini “sa dili madugay.”

Sukad nipagawas og preli­minary injunction ang Regio­nal Trial Court (RTC) Branch 10 nga nagdili sa Cebu City Government sa pag-okupar sa Compania Maritima area niadtong Disyembre 23, 2022, ang Puso Village ug mechanical parking lot wa na mabuksi alang sa publiko.

“Karon, sayang ba. Sayang gyud. In fact, ako, personally, I don’t look at the area kay magsakit akong heart,” matod ni Eco.

Siya niingon nga ang ilang kapalaran naa sa City Government sanglit nagpadayon pa ang panagsungi.

“We will take the cue from Cebu City because they are our partners,” matod pa niya.

Matod pa ni Eco, ilang gitan-aw karon ang dugang gasto tungod kay ang Puso Village ug ang mekanikal nga parkinganan tingali kinahanglan nga ayuhon, labi na ang naulahi.

“Na-dilapidated na bitaw siya, dili man namo ma-maintain, mechanical parking na siya, almost every day almost ma-lubricate na at the very least,” matod ni Eco.

Ang termino nga “mechani­cal parking” nagpasabot sa bisan unsang device - lakip na ang elevating sama sa automated car storage systems o vertical lifts - nga naghimo’ng posible sa paghatag og compact parking nga wala magkinahanglan og mga rampa.

NAHIMUTANGAN

Sigon ni Eco nga kinahanglan usab nila nga susihon ang sulod sa Puso Village, nga estratehikong nahimutang sa downtown area kay mala­kaw lang gikan sa daghang sikat nga mga dapit, lakip na ang Basilica del Sto. Niño, City Hall, Plaza Independencia, pantalan, ug uban pa.

Si Eco niingon nga ang Puso Village gikonsepto aron ipakita ang ‘food tourism’ sa Dakbayan sa Sugbo.

Siya miingon nga ang pasilidad maka-akomodar og sobra sa 10,000 ka mga tawo kada adlaw ug gidisenyo nga puy-an sa 350 ka mga negosyo, lakip ang usa ka “Pasalubong Center,” ug uban pa.

Sa report sa SunStar Cebu niadtong Abril 27, 2023, si Eco niingon nga ang C2W migasto na og dul-an sa P300 milyunes sa construction ug site development sa Puso Village ug sa mechanical parking lot, apan wala siya makahatag og eksaktong numero kon pila ang alkanse tungod kay ang duha ka mga proyekto nagpabilin nga wala magamit.

Siya miingon nga “ang mga numero nagdagan matag adlaw.”

Ang tahas sa C2W mao ang pagpalambo sa lote ug propye­dad nga gi-turn over sa City Government base sa ilang January 2021 JVA. / CDF