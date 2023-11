Trabaho sa CBRT project sa N. Bacalso hayan malangay

Hayan malangay ang pagtrabaho sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project su­bay sa N. Bacalso Avenue, dakbayan sa Sugbo tungod sa pagdumili sa Traffic Ma­nagement and Coordination Committee (TMCC) sa pag-aprubar sa pagbutang og mga board-up nga gikinahanglan sa pagsugod sa ilang pagtrabaho sa dapit.

Ang CBRT project contractor nangayo og clearance gikan sa TMCC alang sa pagbutang og board-up gikan sa eskina sa dalan P. del Rosario paingon sa eskina sa dalan Leon Kilat ug N. Bacalso Avenue atol sa TMCC meeting niadtong Huwebes sa hapon, Nobiyembre 23, 2023.

Ang board-up maoy gamiton sa pagkoral sa bahin sa dalan sa ilang pagtrabaho sa proyekto sa naasoy nga dapit.

Si Cebu City Councilor Rey Gealon, TMCC chairman, nii­ngon sa usa ka pamahayag sa Biyernes, Nobiyembre 24, 2023, nga ang komite nagduha-duha sa pagsanong sa hangyo tungod sa daghang mga reklamo kalabot sa proyekto, nga naglakip sa kahuot sa trapiko.

“Not least among them is the traffic it has caused, made worse by the observation of motorists and pedestrians who see only a few personnel and equipment working on site despite the contractor’s claim yesterday that they have more than 160 men, including those from subcontractors,” matod ni Gealon.

“What exacerbated the situation is the delay in the completion of the project,” dason niya.

Siya niingon nga ang komite nibutang og mga kondisyon sa dili pa makasugod ang kontraktor sa CBRT sa civil works sa major thoroughfare.

Ang mga kondisyon nga kinahanglan sundon sa kontraktor, kon wala kini, dili sila makapadayon sa ilang giti­nguha nga trabaho, mao ang mga mosunod:

1. Ang bahin sa Osmeña Boulevard gikan sa Kapitolyo hangtod sa P. del Rosario nga nahuman na kinahanglang ablihan alang sa mga sakyanan;

2. Ang mga babag sa orange ug uban pang aparato sa sayo nga pagpasidaan kinahanglan nga i-install sa kana nga bahin, labi na kadtong mga intersection nga wala pa gibuboan og konkreto;

3. Labing minos upat ka mga flagmen sa ilang kompaniya ang kinahanglang ipakatap sa matag intersection sa ma­ong bahin aron pagtabang sa traffic enforcers sa Cebu City Transportation Office (CCTO) sa pagdirekta sa dagan sa trapiko vis-a-vis monitoring sa concrete pouring works;

4. Kinahanglang magbutang og mga suga sa baha sa maong bahin nga makapadan-ag dili lamang sa lugar sa proyekto kondili sa mga peripheral nga dapit, ilabina sa mga sidewalk.

5. Ang board-up nga i-install sa katapusan kinahanglan nga nagsunod sa trapiko, nga kinahanglan nga reflectorized sa yellow ug itom nga diagonal nga mga linya.

Matod ni Gealon, gihatagan og 30 ka adlaw ang kontraktor sa pagtuman sa gitakdang kondisyon.

Ang SunStar Cebu nisuway pagkuha og impormasyon gikan sa CBRT project manager nga si Norvin Imbong pinaagi sa text messages, apan si Imbong wala pa nitubag hangtod ning pagsuwat.