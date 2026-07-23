Tradisyon sa HoF nasiak ni Curry

Gisiak sa Naismith Basketball Hall of Fame ang usa ka tradisyon sa pagpahigayon niini og exhibit karong Sabado, Hulyo 25, 2026 (PH time), diin bida si Golden State Warriors superstar Stephen Curry.
Sa kasaysayan, si Curry maoy labing una pa lang nga aktibong magduduwa nga nahatagan ning maong pasidungog.
Ang exhibit nga giulohan og “Stephen Curry: Beyond the Arc,” mo-feature sa kinabuhi ni Curry sa sulod ug gawas sa korte sa basketball.
“The exhibit is designed to explore his multifaceted legacy as a basketball icon, entrepreneur, philanthropist, and family man,” tipik sa Hall of Fame news release.
Ang business team ni Curry nakigtambayayong sa Hall of Fame ning maong proyekto.
Si Curry nakalabni og upat ka titulo ug duha ka MVP awards sa National Basketball Association (NBA). / Gikan sa wires