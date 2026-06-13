Tradisyonal nga duwa sa kabataan, anaa pa gihapon

Taliwala sa pagsulbong o pag-uso sa mga gadget kadaghanan sa mga bag-ong tubo karon ang mi-shift sa ilang kalingawan, past time o duwa gamit ang mobile phones, tablet, laptop o personal computers ug uban pa.
Nimenos ang mga mga kabataan karon nga magduwa sa nataran, banwa, kalsada, kalibunan sama sa bato lata, tago-tago, balay-balay, dakop-dakop, pagpalupad og tabanog, syatong, buwan-buwan, o bisan ang pagkatkat sa punoan sa bayabas o mangga.
Apan bisan sa mga kausaban niining makabag-o nga panahon aduna pay mga kabataan ang malingaw sa mga tradisyonal nga duwa nga makita pa gihapon sa kadalanan sa Carbon Market, Dakbayan sa Sugbo.
Mga kabataan sa area nagduwa og Chinese garter, pog, pagpalupad og eroplano nga ginama sa papel ingon man ang pagpalupad og tabanog.
Ang mga bata nipahimulos sa ilang bakasyon, ug nakahigayon og duwa kay wala’y klase sa adlaw’ng Biyernes, Hunyo 12, 2026 gumikan sa kasaulogan sa 128th Philippine Independence Day.
Ang maong scenario magpahinumdom sa kagahapon nga simple ra ang kalipay sa mga kabataan, gani tagsa nalang makita tungod sa pagtumaw mga modernong teknolohiya. /