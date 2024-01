Traffic Board: Konsulta kon national roads pangsirhan

Alang sa mas maayo nga pagdumala sa mga nasudnong karsada sa umaabot, ang Cebu Traffic Management Board niluwat og resolusyon nga nagkinahanglan og mandatory referral ang bisan unsa’ng gisugyot nga pagsira sa national roads ngadto board.

Ang CTMB, pinangulohan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, niisyu niadtong Huwebes, Enero 18, 2024, og Resolution No. 1-2024, nga nag-ingon nga ang tanang hingtungdang partido nga adunay plano nga pagsira permanente man o temporaryo kinahanglan nga motawag sa atensyon sa board alang sa pagsusi ug pag-uyon.

Ang resolusyon gi-post sa Kapitolyo sa ilang social media page.

Ang board kinahanglan usab nga makigtambayayong sa mga hingtungdan nga ahensya sa gobyerno aron sa pagpalambo ug pagpatuman sa usa ka malungtaron nga plano sa pagdumala sa trapiko alang sa mga nasudnong dalan.

Ang resolusyon gipirmahan usab ni Dept. of Public Works and Highways (DPWH) Regional Ernesto Gregorio Jr., uban sa mga sakop sa board ug sa advisory council nga gilangkuban sa nagkalain-laing local chief executives gikan sa nagkalainlaing lungsod ug siyudad ubos sa Cebu Provincial Government.

GISUPAK

Kaniadtong Huwebes, kusganong gisupak ni Garcia ang temporaryo nga pagpasira sa Natalio Bacalso Ave. alang sa trapiko sa mga sakyanan, partikular ang bahin nga naglikos sa V. Rama Ave. ug Osmeña Blvd., tungod sa kahasol nga mahatag niini sa publiko nga magbiyahe, labi na sa iyang mga konstituwente nga naa sa lugar naglatas paingon-ug-gikan sa amihanan ug habagatang Sugbo.

Si Garcia nihimo sa maong pamahayag atol sa live streaming sa coordination meeting uban sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno aron malikayan ang gridlock sa trapiko sa mga dag­kong national road nga mapa­abot sa 2024 Sinulog Festival ka­rong adlawa, Enero 21, 2024.

Ang temporaryo nga pagsira giplano isip kabahin sa Solemn Foot Procession route sa bespiras sa pagsaulog sa Fiesta Señor sa Sabado, Enero 20, 2024.

Mga oras sa wala pa nagsugod ang prosesyon sa Sabado, ang mga Augustinian Friars mihimo og mga kausaban sa rota sa Solemn Foot Procession.

Ang imahe ni Snr. Sto. Niño de Cebu giprosesyon uban sa mga deboto nga moabot hangtod sa liboan sugod sa Basilica Minore del Sto. Niño de Cebu sa Sabado sa hapon sa rota sa Jakosalem St.- Magallanes St., - Borromeo St., - Leon Kilat St., - J. Alcantara St. (imbes sa N. Bacalso Ave.), - V. Rama Ave., - B. Rodriguez St., - Osmeña Blvd, ug diretso balik sa Basilica.

Niadtong Biyernes, Enero 19, si Garcia nipatawag og tigom nila ni Cebu City Vice Mayor Raymond Garcia ug Cebu City Councilor Rey Gealon, kinsa maoy nangulo usab sa Traffic Management Committee (TMC) sa Dakbayan, sanglit iyang gipadayag ngadto kanila ang iyang pagsupak sa maong unang rota.

“This is illogical, irrational, at the expense of public safety,” matod ni Garcia sa samang taho niadtong Biyernes.

Nasayran usab sa gobernador nga dul-an sa unom ka oras sirad-an ang nahisgutang bahin sa karsada.

Sa Facebook post niadtong Miyerkules, Enero 17, ang Cebu City Transportation Office (CCTO) niingon nga magsugod ang pagsira sa karsada alas 10:00 sa buntag. Nagbutang usab ang ahensya og rerouting plan alang sa Public Utility Vehicle (PUV).

Human sa tigom, gimanduan ni Garcia ang Philippine National Police (PNP), Armed Forces of the Philippines (AFP)-Joint Task Group, Philippine Coast Guard, ug Civil Security Unit (1) sa pagsiguro nga pabiling bukas sa motorista ang N. Bacalso Ave. alang sa mga sakyanan atol sa Solemn Foot Procession ug ang Cebu South Bus Terminal pabiling bukas ug magamit atol sa Sinulog weekend.

Si Garcia nipagawas niadtong Biyernes sa Memorandum No. 08-2024 nga nag-ingon nga “This critical artery plays a vital role in Cebu’s traffic flow, and readily available alternative routes raise questions about the necessity of such a disruption.”