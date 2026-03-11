Traffic Enforcer; 2 ka menor patay sa aksidente sa dan

Tulo ang nakalas samtang usa ang angol sa duha ka managlahing aksidente sa dalan nga nahitabo sa Lungsod sa Carmen ug sa isla sa Camotes niadtong Martes, Marso 10, 2026.
Sa Lungsod sa Carmen, namatay ang usa ka traffic enforcer nga giilang si June Ray Repaso, residente sa Barangay Luyang human siya malatayi og wing van sa National Highway sa Barangay Dawis Norte.
Nagsakay si Repaso sa iyang Yamaha Mio uban ang iyang angkas nga si Joe-Ramie Lumongsod Singson paingon sa amihanan.
Pag-abot sa maong dapit, nadumbolan ang ilang luyo nga bahin sa usa ka Kia Sportage nga gimaneho sa British national nga si Anthony Robert Hewitt, 58, nga moliko unta sa wala paingon sa menteryo.
Tungod sa pagkadumbol, natumba ang motorsiklo ug nalabay si Repaso ngadto sa pikas lane , tayming nga niagi ang usa ka wing van nga paingon sa Cebu City nga gimaneho ni Bryan Barazan.
Naligsan sa ligid sa wing van ang ulo ni Repaso nga hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Ang iyang angkas nga si Singson daling gidala sa Danao City Provincial Hospital.
Ang duha ka drayber nga sila si Hewitt ug Barazan kasamtangang anaa sa kustodiya sa Carmen Police.
Samtang sa Isla sa Camotes, duha ka mag-agaw nga pulos 15-anyos ang namatay human ang ilang gisakyan nga motorsiklo nibangga sa punoan sa lubi sa Provincial Road, Sityo Camandang, Barangay Teguis, Lungsod sa Poro alas 9:20 sa gabii.
Giila ang mga nakalas nga silang Japoy Clart Laguna nga maoy drayber ug James Clart Laguna, ang angkas, pulos residente sa Barangay Calmante, Lungsod sa Tudela.
Ang mga biktima gikan sa Lungsod sa San Francisco ug pauli na unta sa Tudela.
Pag-abot sa usa ka blind curve, nawad-an og kontrol sa manubela si Japoy hinungdan nga nideretso sila og bangga sa punoan sa lubi.
Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og seryosong kadaot sa lawas ang duha.
Gideklarar silang dead on arrival pag-abot sa tambalanan. / JDG,AYB