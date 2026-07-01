Traffic enforcer naligsan sa SUV atubangan sa Kapitolyo

“Awas man sa sakyanan ang Escario, so ako siya (SUV) nga gipahunong aron dili ma-block ang intersection. Nihunong man sad siya, so paghunong niya, ni-forward ko kay akong pahunongon ang ubang sakyanan. Niabante man og kalit, maayong pagkabunal nako,” matod ni Verano.
Tungod kay wala mohunong ang SUV, daling nanawag og backup si Verano pinaagi sa radyo ngadto sa iyang mga kaubang enforcer.
Usa ka parking boy nga giilang si Ariel Daan ang wala magduha-duha sa paggukod ug pagbabag sa maong sakyanan aron pahibaluon ang drayber sa nahitabo.
Matod ni Daan, ang iyang kaluoy sa enforcer mao ang naghatag kaniya og kaisog.
“Naluoy man ko sa traffic enforcer nga iyang naligsan, mao to ako gidagan ang driver. Gibabagan nako, unya dili man unta mohunong gyud. Ako gihan-an og labay og bato, mao to niabli siya sa pultahan, nagkurog,” asoy ni Daan.
Daling gidala si Verano sa usa ka pribadong tambalanan aron matambalan ang naangkon nga samad.
Sa iyang bahin, niangkon ang driver sa MU-X nga wala siya makabantay nga duna siyay naligsan. Sumala niya, gikan siya sa Lutopan sa Dakayan sa Toledo ug padulong unta sa Kapitolyo aron mag-asikaso sa titulo sa iyang yuta.
Hinuon, gipasalig sa drayber nga iyang abagahon ang tanang gastuhon sa pagpatambal sa enforcer.
Apan nidumili siya nga magpakuha og hulagway sa media.
Si CCTO Chief Raquel Arce nipadayag nga iyang gipangita karon si Daan aron personal nga makigkita niini ug hatagan og pasidungog. /