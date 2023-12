Traffic huot, mga tawo dasok sa pagtambong sa Misa de Gallo

Sulod sa tulo na ka Misa de Gallo sukad niadtong Sabado sa kaadlawon, wala pa ma­katala ang kapulisan nga du­nay dagkong mga insidente.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nga tungod kini sa presensya sa mga polis sa matag simbahang Katoliko nga dunay misa.

Nabantayan hinuon nila ang problema sa traffic sa matag lugar ug ang pagsugwak sa mga tawo sa simbahan panahon sa kaadlawon.

“So far, sa Misa de Gallo, ang atong security deployment was able to control and deliver the objectives sa atong regional director nga wala gyuy major incidents nga mahitabo sa mga simbahan. Nya naa may gagmay nga problema. Of course traffic overcrowding. Sa pagkakaron sad wala tay natala nga katong gi expect nato nga problem nga burglary and thievery in churches. In other words, effective ang atoang pag guard, pag secure sa mga simbahan,” matod ni Pelare.

Sa Disyembre 20, 2023, gitakdang mobukas na ang designated nga firecracker display area diin didto ra mamahimo’ng ibaligya ang tanang matang sa pabuto ug firecrackers.

Samtang nipagawas og kamanduan ang hepe sa PRO-7, Police Brigadier General Anthony Aberin, sa Civil Security Unit 7, nga monitoron ang pagbukas sa firecracker zone ilabi na sa dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu City nga usa sa dayuhonon sa mga mamalitay og pabuto.

Gitinguha niya nga ma­sunod ang balaod nga nag-regulate niini aron way matalang disgrasya samtang nagsaulog ning panahon sa Pasko ug Bag-ong Tuig. Lakip sa gitinguha sa kapulisan nga way mabiktima sa stray bullet sa maong mga panahon nga nagsaulog ang tanang mga tawo.

Wa na hinuoy himuon nga pagsampong sa sumbohan sa mga armas sa tanang polis sa Central Visayas kay alang ni Pelare ang mga polis pulos na professional ug nasayod na sila kon unsay ilang sangputan kon mohimo sila niini.