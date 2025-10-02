Traffic police nadasmagan sa naghaguros nga big bike

Naangol ang usa ka polis human nadasmagan sa naghaguros nga big bike alas 8:20 sa buntag niadtong Miyerkules, Oktubre 1, 2025, sa Nivel Hills, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo.
Usa ka Police Patrolman, sakop sa Philippine National Police, nadestino sa Lapu-Lapu City Police Office (LLCPO) ang nalandig sa usa ka pribadong tambalanan.
Usa ka alyas Lemuel, 34 , minyo, maoy nagmaneho sa BMW nga motorsiklo, nalandig sab sa pribadong tambalanan.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU), Cebu City Police Office (CCPO), ug sa mga nakasaksi, ang biktima nilabang sa dalan padulong sa usa ka food stall. Kusog nga nagsubida ang motor sa suspek ug wala makabantay sa paglabang sa biktima hinungdan nahitabo ang disgrasya. / GPL