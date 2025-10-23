Superbalita Cebu

Traffic rerouting sa Looc, Mandaue ipatuman

Published on

Mopahigayon ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) og duha ka adlaw nga dry run pagsira sa dalan ug pag-rerouting sa trapiko subay sa C. Ouano Street sa Barangay Looc unya sa Biyernes ug Sabado, Oktubre 24–25, 2025.

Kini isip pagpangandam sa umaabot nga proyekto sa pag-ayo sa dalan nga opisyal nga magsugod karong Nobiyembre 3, 2025.

Tumong sa dry run nga maandam ang mga motorista, pasahero, ug mga lumolupyo sa mga kausaban sa dagan sa trapiko sa higayon nga hingpit nang sugdan ang rehabilitation sa dalan.

Ang Kagamhanan sa Siyudad sa Mandaue moayo sa gubaon nga bahin sa C. Ouano Street lakip na ang drainage system niini isip kabahin sa paningkamot sa pagpalambo sa mga dalan sa siyudad. / ABC

