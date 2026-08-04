Traffic rules ipatuman sa BanTal

Sugod karong adlawa, Miyerkules, Agusto 5, 2026, ipatuman sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang Oplan BanTal: Discipline Zone ug gikinahanglan nga mosunod sa bag-ong mga lagda ang mga motorista, commuters, ug pedestrians nga mosubay sa Gov. Cuenco Avenue, Cebu City.
Sa tuyo nga mapalambo ang disiplina sa dalan ug kalugakan ang kahuot sa trapiko sa maong kalsada.
Ang inisyatiba gisundan sa lima ka adlaw nga information and education campaign nga gipahigayon gikan Agusto 1 hangtod 5, aron mahatagan og panahon ang mga road user nga masayod ug maanad sa bag-ong traffic scheme sa dili pa kini hingpit nga ipatuman.
Matod ni Mayor Nestor Archival, ang programa gituyo aron masulbad ang dugay nang problema sa traffic bottlenecks. Ang pilot program naglangkob sa Gov. Cuenco Avenue, ilabina sa bahin nga molagbas sa Barangays Apas, Kasambagan, Banilad, ug Talamban.
Ubos sa Oplan BanTal, estriktong ipatuman sa siyudad ang tulo ka dagkong traffic measures: ang mandatory nga paggamit sa mga giilang loading ug unloading lay-bys alang sa public utility vehicles (PUVs), hustong paggamit sa motorcycle lanes, ug eksklusibong paggamit sa gitudlong pedestrian lanes ug footbridges.
Matod ni Archival, ang walay klarong lugar nga pagpakanaog ug pagpasakay sa mga pasahero sa mga PUV maoy usa sa nag-unang hinungdan sa pagsamot sa trapiko sa maong corridor tungod kay ang mga sakyanan nga mohunong sa main carriageway makababag sa dagan sa trapiko.
Aron masulbad kini nga problema, nagbutang ang siyudad og unom ka gitudlong lay-bys alang sa mga PUV nga padulong sa downtown Cebu ug laing unom alang sa mga sakyanan nga padulong sa Talamban.
Ang mga gitudlong lay-bys kabahin sa estratehiya sa Cebu City nga mas mapahimuslan ang kasamtangang road space imbes nga palapdan ang Gov. Cuenco Avenue, usa ka sugyot nga kaniadto gisalikway tungod sa dako nga gasto sa pagbayad niadtong pribadong luna nga maigo sa road widening. Gikinahanglan sab sa siyudad nga ang motorcycle riders magpabilin sulod sa gi-designate nga outermost lane.
Dili tugotan ang mga rider nga motabok sa solid lane markings gawas kon gitugotan kini sa balaod, samtang ang mga hinay nga sakyanan mahimong temporaryong mogamit sa maong lane kon gikinahanglan.
Ang mga pedestrian, sa laing bahin, gikinahanglan nga mogamit sa mga gimarkaha’ng pedestrian lanes ug footbridges kon motabok sa highway isip kabahin sa paningkamot sa siyudad nga mapaminos ang mga aksidente sa dalan ug mapalambo ang traffic flow. / CAV