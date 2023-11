Trailblazers gitangtang na sa Cesafi

Opisyal na nga gituldokan sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) ang partisipasyon sa City of Bogo Science and Academy of Arts (CBSAA) Trailbla­zers isip usa ka probationary member.

Si commissioner Felix Tiukinhoy Jr. nipagawas na og memorandum kabahin niini nga adunay petsa ng Nobiyembre 27, 2023.

“It is with deep regret to announce the termination of the City of Bogo Science and Arts Academy’s (CBSAA’s) participation as a probationary guest team in all Cesafi High School Events effective after the end of this year’s 23rd season,” opisyal nga pamahayag ni Tiukinhoy.

Ang Trailblazers nagsugod og duwa sa liga sa miaging season diin nakasulod sila sa high school finals batok sa Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles.

Sa memo, gipasabot ni Tiukinhoy nga ang grabeng unsportsmanlike fouls nga nahimo sa Trailblazers batok sa Magis Eagles sa nahisgutang finals maoy numero unong hinungdan nga nakadesisyon ang CESAFI Board of Directors nga putlon na ang partisipasyon sa Trailblazers.

Natugtan pa man tuod nga makaduwa sa kasamtangang season ang Trailblazers apan niadtong Oktubre 22, 2023, nalambigit na sab kini sa kasamok batok gihapon sa Magis Eagles.

Niini, hingpit na nga nakadesisyon ang CESAFI Board of Directors nga paphaon na sila sa liga.